РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Подольский школьник стал серебряным призером конкурса чтецов для обучающихся с неродным русским языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!», сообщает пресс-служба администрации округа.

В региональном этапе конкурса чтецов для обучающихся с неродным русским языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» по итогам муниципальных отборов приняли участие 53 обучающихся образовательных организаций Московской области. Прозвучали произведения русских поэтов XIX и XX веков, посвященные любви к России, русскому языку, историческим событиям и эмоциональным переживаниям.

Призовое II место в своей возрастной группе занял Богдан Фурзенко, ученик 8 класса МОУ СОШ №35 Подольска. Он прочитал произведение Роберта Рождественского «Человеку надо мало…».