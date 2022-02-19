РИАМО - 19 фев. За минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Москве стали 87 человек. Всего с начала пандемии в столице умер 40 531 человек, сообщает городской оперштаб.

За прошедшие 24 часа в мегаполисе зафиксировали 6874 новых случая коронавируса, победить инфекцию смогли 35 764 человека.

За все время пандемии в Москве выявили 2 657 801 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели после лечения 2 398 976 заболевших.

Для того, чтобы защититься от Covid-19, необходимо сделать прививку. На данный момент в городе проходят испытания назальной вакцины. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, если после испытаний у назальной вакцины выявят 100% защиты от коронавируса, тогда ее не нужно будет сочетать с прививкой «Спутником V».