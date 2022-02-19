РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В Подольске с 14 по 18 февраля проверили завтраки в 4 школах, недостатков не выявили, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организацию питания в школах Подольска ежедневно проверяют сотрудники комитета по образованию администрации округа. С 14 по 18 февраля проверили завтраки в Сынковской школе, средней школе №13, лицее Климовска, средней школе №1. Проверку в школе №13 провели совместно с депутатом Московской областной думы Павлом Максимовичем.

С 15 по 17 февраля во всех школах региона прошло голосование по питанию - дети ставили оценки вкусу школьных блюд. Большинство ребят отдало свой голос веселому смайлику «Вкусно». Родители имели возможность проголосовать на «Школьном портале».