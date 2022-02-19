РИАМО - 19 фев. За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 35 764 пациента. С начала пандемии в столице выздоровели после коронавируса 2 398 976 человек, сообщает оперштаб города.

В Москве за сутки зафиксировали 6874 новых случая инфекции. За время пандемии число выявленных случаев составило 2 657 801.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составляет 56,2%. Полностью привились от инфекции 6 926 298 москвичей.

У переболевших коронавирусом может развиться постковидный синдром, в результате которого увеличивается вероятность возникновения серьезных отклонений в организме. Иммунологи в таком случае советуют начать немедленное лечение, чтобы избежать тяжелого восстановления после инфекции.