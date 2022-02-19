РИАМО - 19 фев. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 5188 случаев коронавируса, всего в регионе выявили 919 015 случаев заражения инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к Covid-19 составляет 61,3%. Полностью процедуру вакцинации прошли 4 983 224 человека.

У полностью привитых от инфекции в случае заражения омикроном может наблюдаться несколько симптомов, среди них усталость, насморк, головная боль и лихорадка.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране среди всех выявляемых возбудителей коронавируса омикрон-штамм выявляют в 72,5% случаев.