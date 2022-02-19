РИАМО - 19 фев. За минувшие сутки в столице выявили 6874 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 2 657 801 случай Covid-19, сообщает городской оперштаб.

Если привиться от коронавируса, то можно сохранить свои жизнь и здоровье. В Москве продолжается кампания по вакцинации. Получить вакцину можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

Однако некоторым людям из-за особенностей иммунитета надо подбирать индивидуальный план вакцинации. В противном случае вакцина не будет работать. Индивидуальный график стоит составить тем, кто страдает ВИЧ, прошел облучение или лечение препаратами, снижающими защиту организма.

Кроме того, в столице проходит дополнительное исследование иммуногенности российской вакцины «Спутник V». Его проводят через год после ввода первого компонента препарата.