РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Юрист Юрий Шипилов бесплатно проконсультирует жителей подмосковного Подольска по социальным вопросам 27 февраля.

В помещении юридического центра «Семья», по адресу: ул. Большая Серпуховская, д. 27 с 12:00 до 15:00 проведут юридическую консультацию на бесплатной основе всем желающим в соответствии с ФЗ №324 о бесплатной юридической помощи.

Проведет мероприятие член Ассоциации юристов РФ, юрист Сенаторского клуба ФС Совета Федерации РФ Шипилов. Записаться можно по телефону: 8(901)598-18-18 строго с 13:00 до 14:00.