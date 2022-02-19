РИАМО - 19 фев. В РФ за минувшие сутки скончались 798 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего в стране с начала пандемии умерли 344 755 человек, сообщает оперштаб.

В Москве умерли 87 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 83, в Нижегородской области – 47, в Подмосковье и Пермском крае – по 27, в Красноярском крае – 23.

Covid-19 может привести к постковидному синдрому у переболевшего. В результате у пациента могут возникнуть серьезные отклонения в здоровье, если вовремя не лечиться от инфекции.

Лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. В стране зарегистрированы несколько российских вакцин. Прививку делают бесплатно.