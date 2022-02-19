РИАМО - 19 фев. В России подтвердили 179 147 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, всего в стране зафиксировали 15 199 720 случаев заражения, сообщает оперштаб.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 18 042 новых случая Covid-19, в Красноярском крае – 7897, в столице – 6874, в Новосибирской области – 5483, в Пермском крае – 5198, в Подмосковье – 5188.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России составляет 59,7%. Полностью вакцинировались от Covid-19 82 609 487 человек.

В стране следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Так, следует носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.