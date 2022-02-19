РИАМО - 19 фев. Городские коммунальные службы столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за ветра с порывами до 15-18 м/с, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Круглосуточно на дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов мегаполиса. Специалисты готовы оперативно выехать при возникновении ЧП: повреждение линий электропередачи, падение деревьев и так далее.

В городе были приняты меры по защите от порывистого ветра зданий, объектов транспорта и торговли, строящихся домов. Под особым контролем в непогоду находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Также из-за непогоды дежурят бригады ГУП «Мосводосток». Рабочие в случае необходимости очищают водоприемные решетки и ливнестоки, чтобы не допустить временных скоплений воды.

Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду. Так, нельзя укрываться от ветра под деревьями и парковать под ними машины.

В Московском регионе до 21 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 18 м/с.