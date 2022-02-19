РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В Подольском краеведческом музее открылась фондовая выставка «Забытая история промыслов Подольского уезда», сообщает администрация музея.

На выставке представлены гончарные и токарные изделия, вышивка бисером, кружево, фетровое производство и многое другое. Выставка стала частью экспозиции первого зала.

В Международный день гида-экскурсовода, 21 февраля, в музее пройдет бесплатная экскурсия, начало в 12:00.

Подольский краеведческий музей находится по адресу: Советская пл., д. 7. Телефон: 8(496)755-92-34.