РИАМО - 19 фев. Рабочие в текущем году закончат возведение школы на 800 ребят в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По его словам, данная школа станет первой в мегаполисе, которую построят в рамках договора о комплексном развитии территорий.
Владелец компании «РГ-Девелопмент», реализующей данный проект, Сергей Шумей уточнил, что учреждение образования будет частью крупного жилого района, который появится на бывшей промтерритории.
«Всего по договору КРТ на территории «Октябрьского поля» построено и строится около 200 тыс. кв. м недвижимости. Мы уделяем большое внимание созданию социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. На «Октябрьском поле» уже возвели 3 детских сада, построим еще 2 ДОУ», - сказал Шумей.
Он добавил, что в текущем году на данной территории запланировано возвести дом с поликлиникой и стоматологией. Такой проект для застройщика - это не просто бизнес-обязательство, а еще и элемент социальной ответственности.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что в ближайшие 3 года на территории мегаполиса возведут 134 школы и детсада. Из них треть объектов будет построена за счет инвесторов.
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