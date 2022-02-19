РИАМО - 19 фев. Рабочие в текущем году закончат возведение школы на 800 ребят в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» основные монолитные работы уже завершены. Сейчас строители завершают работы по устройству перекрытия спортзала. Активное строительство этой школы началось в июле прошлого года, а уже в текущем году строительные работы планируется завершить», - отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данная школа станет первой в мегаполисе, которую построят в рамках договора о комплексном развитии территорий.

Владелец компании «РГ-Девелопмент», реализующей данный проект, Сергей Шумей уточнил, что учреждение образования будет частью крупного жилого района, который появится на бывшей промтерритории.

«Всего по договору КРТ на территории «Октябрьского поля» построено и строится около 200 тыс. кв. м недвижимости. Мы уделяем большое внимание созданию социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. На «Октябрьском поле» уже возвели 3 детских сада, построим еще 2 ДОУ», - сказал Шумей.

Он добавил, что в текущем году на данной территории запланировано возвести дом с поликлиникой и стоматологией. Такой проект для застройщика - это не просто бизнес-обязательство, а еще и элемент социальной ответственности.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что в ближайшие 3 года на территории мегаполиса возведут 134 школы и детсада. Из них треть объектов будет построена за счет инвесторов.