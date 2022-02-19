РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. В нескольких населенных пунктах подмосковного Красногорска отключили электричество утром в субботу, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

В деревне Степановское, СНТ «Надежда», поселке Истра, жилом секторе поселка Нахабино по улицам: Заречная, Красноармейская, Новая Лесная, Советская, 300 лет Инженерных Войск отключено электроснабжение. Причина отключения устанавливается.

Аварийная бригада АО «Мособлэнерго» выехала на место происшествия.