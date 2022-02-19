РИАМО - 19 фев. На лестничной площадке подъезда дома на Лихачевском шоссе в Долгопрудном обнаружили тело мужчины 1981 года рождения с проникающим колото-резаным ранением, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Полицейские задержали мужчину 1982 года рождения за данное преступление. Он 18 февраля около 00:10 в ходе ссоры при совместном распитии алкоголя ранил оппонента, который потом скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».