РИАМО - 19 фев. Утром в субботу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали более 30 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 6 рейсов, отменили 7. В Домодедове задержали 7 рейсов, отмен нет. В Шереметьеве задержали 1 рейс, отменили 12.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживают 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.