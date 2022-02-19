РИАМО - 19 фев. В отделах трудоустройства центров занятости населения в столичных офисах «Мои документы» за три года помощь получили более 2 млн горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день жители столицы могут получить помощь в поиске работы в 57 отделах трудоустройства, большинство из них находится в офисах «Мои документы».

Связанные с поиском работы услуги можно получить без привязки к месту регистрации. Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ работают с 10:00 до 22:00.

Специалисты центра могут помочь соискателю сформулировать запрос на вакансию и пожелания к будущей работе, а еще правильно составить резюме. Кроме того, в офисах «Мои документы» проводят профориентационное тестирование, организуют встречу с потенциальным работодателем.

В центре можно разработать индивидуальный карьерный сценарий для соискателя, в который входят мастер-классы и тренинги, где люди учатся искать работу сами и развивают свои коммуникативные навыки.

В офисы можно обратиться, если горожанину необходима помощь в регистрации статуса самозанятого и открытии своего бизнеса.