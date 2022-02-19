РИАМО - 19 фев. Президент страны Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, находящихся в запасе, на военные сборы, сообщает «Вечерняя Москва».

Российскому правительству и региональным властям было поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с данным призывом, а также их проведение.

Подобные военные сборы в России являются плановым мероприятием. Они проводятся ежегодно.

Также в субботу страна проведет учения ядерной триады, в рамках которых состоятся пуски баллистических ракет. Плановые учения пройдут под руководством главы государства.