РИАМО - 19 фев. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при выявлении после испытаний у назальной вакцины 100% защиты от коронавируса ее не нужно будет сочетать с уколом «Спутника V». Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол «Спутника» не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое», - отметил Гинцбург.

В октябре прошлого года Минздрав РФ дал добро на клинические исследования вакцины «SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021», которую создали в Центре им. Гамалеи.

В феврале испытание назальной вакцины началось в столице. В нем участвуют 660 человек. В ходе исследования будет выявлено, насколько препарат безопасен и эффективен от Covid-19. Участники разделены на 2 группы, каждому в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание вакцины в нос.