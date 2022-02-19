РИАМО - 19 фев. Столичные культурные центры, школы искусств, музеи, библиотеки и парки подготовили программу, посвященную Дню защитника Отечества. Различные праздничные мероприятия пройдут с 20 по 26 февраля, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Культурные площадки Москвы проведут к 23 Февраля более 90 познавательных и тематических мероприятий. Горожан ждут спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Например, специальные программы представят Музей обороны Москвы, музей-панорама «Бородинская битва» и Государственный музей Владимира Маяковского», - отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что часть мероприятий запланировано провести в онлайн-формате.

Офлайн-события проведут с соблюдением всех действующих санитарных мер по коронавирусу. Участникам мероприятий следует соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях.

Музей-панорама «Бородинская битва» 23 февраля проведет «День русского солдата». Для гостей подготовили лекции по истории Отечественной войны 1812 года, показ диафильма «Бородино», который оформлен рисунками художника Владимира Шевченко, и исторические экспонаты музея.

В киноклубе центра культуры и искусства «Меридиан» 24 февраля состоятся показы мультфильмов и игровых короткометражных фильмов о жизни и подвигах солдат. В этот же день в театральной гостиной Дома Гоголя проведут тематический концерт «Великий праздник февраля».

23 февраля усадьба Воронцово запланировала онлайн-лекцию об исторических местах российской столицы. На ней можно будет узнать о великих полководцах, в честь которых названы станции городского метрополитена, в честь кого была названа Сухаревская башня, куда указывает Нахимовский проспект и много всего интересного.

В соцсетях сада «Эрмитаж» 23 февраля состоится онлайн-занятие по живописи «Я служу России», в рамках которого руководитель арт-студии «ЭрмитажЪ», художник Борис Клементьев покажет, как создать портрет русского офицера, а также пояснит технику сепии и сухой цветной пастели при создании портрета.

22 февраля в Есенинском культурном центре состоится концерт лауреата международных и российских конкурсов концертного хора «Вдохновение» под руководством заслуженного работника культуры России О.А. Скворцовой, также выступят учащиеся фортепианного отделения детской музыкально-хоровой школы №106.