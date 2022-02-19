РИАМО - 19 фев. В субботу в Подмосковье и Москве будет облачно, временами ожидается снег, дождь. Температура может подняться до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице будет плюс 1 - плюс 3, в Московской области - от минус 1 до плюс 4 градусов.

По данным синоптиков, погода будет аномально теплой, влажной и ветреной. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Днем атмосферное давление будет пониженным, оно составит 733 мм рт. ст.

Жителям региона советуют контролировать скачки артериального давления, делать утреннюю зарядку и дыхательную гимнастику.