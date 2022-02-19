РИАМО – 19 фев. В подмосковном Чехове в субботу состоится матч уникальной серии «Выходи во двор». Легендарные хоккеисты сыграют с дворовой командой, в состав которой войдут местные жители, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это будет уже шестой матч серии. Ранее легенды хоккея провели встречи в Красногорске, Одинцове, Видном, Черноголовке и Королеве. Игры проводятся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Главная идея заключается в популяризации любительского спорта и развитии спортивной инфраструктуры. Матчи проводятся на обычных хоккейных коробках, на которых могут играть жители.

«Приятно видеть, что с каждым новым матчем серии «Выходи во двор» к данному мероприятию проявляет интерес все больше жителей нашего региона. Уверена, благодаря активной поддержке населения, такие события станут нашей доброй традицией. Важно популяризировать массовое занятие спортом и дальше развивать спортивную инфраструктуру по всему Подмосковью», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Команду легендарных хоккеистов возглавит двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. В команду также войдут олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, заслуженный мастер спорта России, один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов РФ, вице-президент КХЛ Александр Гуськов, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Александр Голиков. Тренером команды выступает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Сменные звенья обеих команд будут сформированы из воспитанников хоккейных секций Чехова.

Комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Перед началом матча и после него будет организована развлекательная программа, проведут интересные конкурсы, зрители смогут выиграть памятные подарки.

Игра пройдет по адресу: Чехов, Советская площадь, д. 3. Сбор гостей с 11:00, игра начнется в 12:00. Вход свободный.​