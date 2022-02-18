РИАМО - 18 фев. В подмосковном Королеве появится памятник Марине Цветаевой. Закладной камень в основание будущего памятника уже установлен, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Детали проекта обсудили в доме правительства Московской области на расширенном заседании комиссии по сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов и комиссии по развитию культуры и туризма под председательством Галины Маланичевой и Егора Кончаловского.
На заседании был рассмотрен вопрос установки памятника в сквере, расположенном на территории мемориального комплекса Марины Цветаевой в городском округе. За годы своего существования Мемориальный дом-музей стал центром наследия великого русского поэта, со дня рождения которой в 2022 году исполняется 130 лет.
На мероприятии также было рассмотрено обращение граждан, в котором была выражена озабоченность жителей Жуковского планами властей по закрытию городских библиотек. По итогам обсуждения было принято решение провести выездное заседание комиссии с участием жителей, гражданских активистов и сотрудников администрации. В ходе мероприятия будут установлены все обстоятельства анонсированных решений.
Также председатель комиссии по возрождению культурного наследия, архитектурному облику городов, культуре и развитию народных промыслов Общественной палаты городского округа Истра Московской области Константин Косенков презентовал проект зон охраны объекта наследия регионального значения «Церковь Апостолов Петра и Павла, 1730-1734 гг., 1837-1842 гг.» в деревне Лужки в городском округе Истра.
«Этот проект очень важный и необходимый. Мы всячески будем содействовать его скорейшей реализации», – заключила Маланичева.
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