РИАМО - 18 фев. В подмосковном Королеве появится памятник Марине Цветаевой. Закладной камень в основание будущего памятника уже установлен, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Детали проекта обсудили в доме правительства Московской области на расширенном заседании комиссии по сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов и комиссии по развитию культуры и туризма под председательством Галины Маланичевой и Егора Кончаловского.

На заседании был рассмотрен вопрос установки памятника в сквере, расположенном на территории мемориального комплекса Марины Цветаевой в городском округе. За годы своего существования Мемориальный дом-музей стал центром наследия великого русского поэта, со дня рождения которой в 2022 году исполняется 130 лет.

«Закладной камень в основание будущего памятника уже установлен. Мы договорились о том, что администрация Королева объявит конкурс на будущий проект памятника, а конкурсная комиссия выберет лучший из них. Открытый конкурс существенно ускорит дальнейшую реализацию проекта и позволит определить необходимый объем финансирования на его реализацию», - сказала Маланичева.

На мероприятии также было рассмотрено обращение граждан, в котором была выражена озабоченность жителей Жуковского планами властей по закрытию городских библиотек. По итогам обсуждения было принято решение провести выездное заседание комиссии с участием жителей, гражданских активистов и сотрудников администрации. В ходе мероприятия будут установлены все обстоятельства анонсированных решений.

Также председатель комиссии по возрождению культурного наследия, архитектурному облику городов, культуре и развитию народных промыслов Общественной палаты городского округа Истра Московской области Константин Косенков презентовал проект зон охраны объекта наследия регионального значения «Церковь Апостолов Петра и Павла, 1730-1734 гг., 1837-1842 гг.» в деревне Лужки в городском округе Истра.

«Этот проект очень важный и необходимый. Мы всячески будем содействовать его скорейшей реализации», – заключила Маланичева.