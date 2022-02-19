РИАМО - 19 фев. В подмосковном Пушкине в субботу открывается Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского», он пройдет по 27 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Эти состязания проводятся в Пушкине с 2011 года. За все время в фестивале приняли участие свыше 35 тыс. человек, на соревнования приезжали 100 тыс. зрителей. С 2016 года в турнире участвуют спортсмены-инвалиды.

В этот раз на фестивале будет представлено свыше 16 видов спорта и единоборств. Ожидается, что в состязаниях примут участие порядка 3,5 тыс. спортсменов.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в субботу в 15:00 во Дворце спорта «Пушкино». В субботу также пройдут соревнования по косики-карате, сумо, пара-карате и самбо слепых.

20 февраля спортсмены будут участвовать в состязаниях по боевому самбо, современному мечевому бою. 26 февраля пройдут соревнования по карате wkf (олимпийское).

27 февраля будут организованы такие соревнования, как годзю-рю, сито-рю, кикусинкай, шотокан, сене и панкратион.

На фестивале состоятся мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств. Будут организованы встречи с известными спортивными мастерами, мастер-классы и т. д.