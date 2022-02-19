РИАМО – 19 фев. Во всем мире 19 февраля отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих, а в России – профессиональный праздник орнитологов.

Всемирный день защиты морских млекопитающих

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих. Дата была выбрана в честь того, что в этот день в 1986 году вступил в силу мораторий на китовый промысел.

В России этот день отмечают с 2002 года. В морях РФ обитают десятки виды китов, тюленей, дельфинов и каланов. Многие из них находятся под угрозой исчезновения. На популяцию китообразных сильно влияют климатические явления, изменение климата, столкновения с судами, запутывание в рыболовных орудиях, физические барьеры на пути китов, морское строительство, индустриальный подводный шум и другие факторы.

Чтобы привлечь внимание к этим проблемам, проводятся различные тематические мероприятия, в их числе научные и природоохранные.

День орнитолога России

19 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают орнитологи. Этот праздник ведет историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при академии наук СССР.

Птицы составляют самую большую группу из 127 видов среди позвоночных, которые занесены в Красную книгу. 122 вида охраняются на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Во многих заповедниках есть экотропы и маршруты для наблюдения за птицами.

На международном уровне также принимаются меры для сохранения популяции птиц. Так, была принята Рамсарская конвенция для охраны водно-болотных угодий, где обитают водоплавающие птицы. В России есть более 40 водно-болотных угодий международного значения, которые включены в Рамсарский список. В стране также выделяют ключевые орнитологические территории.

Святой Вукол Телятник

19 февраля православные христиане вспоминают святого Вукола, который был учеником апостола Иоанна Богослова. Это первый епископ Смирнской церкви в Малой Азии.

В народе на Вукола особое внимание уделяли коровам. Считалось, что с этого дня начинают рождаться телята. Телят, рожденных в феврале, называли жуколами.

В этот день в народе верили, что если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться, если под копытом будет мокро, то корова будет давать меньше молока, если у коровы будет двойня одношерстных телят, это сулит добро, а если разношерстных – плохое. Кроме того, считалось плохой приметой гладить теленка по спине – верили, что он затем захилеет.

Верили и в погодные приметы. Считали, что мороз на Вукола – к бурной весне, сухому и жаркому лету.

Именины

Именины 19 февраля отмечают Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.