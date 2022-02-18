РИАМО - 18 фев. Возведение пристройки к средней общеобразовательной школе №1 в Королеве планируют включить в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» до конца февраля, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.

После внесения объекта в госпрограмму будут определены сроки создания пристройки.

Ранее жители Королева писали в соцсетях о необходимости строительства пристройки к школе. Глава округа Игорь Трифонов отмечал, что пристройка будет находиться на территории, где сейчас расположено управление образованием округа. После переезда учреждения на территории как раз планируют разместить пристройку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов поручил точно определить сроки возведения пристройки к школе.

Ранее губернатор сообщал, что за последние 10 лет количество учащихся в Подмосковье увеличилось почти в 2 раза, для них ежегодно строят в среднем 25 школ.

На строительство и капитальный ремонт детских садов и школ в Московской области в 2022 году выделено 8,5 млрд рублей. За 5 лет в регионе были построены 117 школ и 116 детских садов, еще в 107 школах и 145 детсадах был проведен капремонт.

Ежегодно в Подмосковье строят в среднем 25 школ>>