РИАМО - 18 фев. Актер Сергей Безруков, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и режиссер Артем Михалков приняли участие в творческой встрече, которая была посвящена новому отечественному фильму «Мистер Нокаут», сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Фильм рассказывает об истории советского боксера Валерия Попенченко и его тренера Григория Кусикьянца.

Как заявил Кремлев, Попенченко оказал большое влияние на популяризацию бокса в СССР. Благодаря ему дети во многих странах начали заниматься этим видом спорта.

«Даже Мохаммед Али хотел постоять с ним в спаррингах. А сейчас во многих странах тренеры обучают методам Валерия Попенченко. Нам в России надо больше славить своих спортсменов и больше про них рассказывать, о том, какой путь прошли, каких вершин достигли», – добавил Кремлев.

Фильм «Мистер Нокаут» выйдет в российский прокат 23 февраля. Идея создания киноленты пришла к режиссеру Артему Михалкову после просмотра документального фильма «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Затем он прочитал автобиографическую книгу боксера «И вечно бой...». Все это вдохновило режиссера снять фильм, тогда он обратился к сыну прославленного спортсмена Максиму.

«Артем пригласил меня, сказал, что хочет снять фильм про отца. Я испытал радость, тем более, Никита Михалков в свое время встречался с моим отцом, они вместе отмечали Новый год. Артем постоянно советовался со мной. Когда узнал, что тренера отца будет играть Безруков – обрадовался, очень уважаю Сергея», – отметил сын Валерия Попенченко.

Безруков отметил, что никогда не занимался боксом профессионально, однако продолжает увлекаться этим видом спорта как любитель.

«До ринга я не дошел - меня тренер тянул, но я отказался из-за актерской профессии. Но по тем успехам в боксе, которые у меня были – тренер был доволен. Я для себя не оставляю бокс, я продолжаю им заниматься. Бокс для мужчины, мне кажется, один из самых лучших видов спорта», – сказал артист.

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