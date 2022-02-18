РИАМО - 18 фев. В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» был введен в эксплуатацию газопровод-связка, который проходит по Локомотивной и Солнечной улицам Каширы. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Связка длиной порядка 1 км позволит обеспечить подпитку действующих сетей газораспределения для подключения новых абонентов и повысит надежность газоснабжения жителям города.

В конце января «Мособлгаз» ввел первый объект губернаторской программы – реконструированный газопровод между поселком Михнево, селом Липитино и деревней Сафроново в городском округе Ступино.

Всего в 2022 году по губернаторской программе планируется построить 300 км газопроводов в 50 населенных пунктах Московской области. Работы пройдут в Сергиево-Посадском, Можайском, Одинцовском, Рузском и других округах. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на IV квартал этого года.

Стало известно, какие задачи «Социальной газификации» выполнят в Подмосковье в 2022 году>>