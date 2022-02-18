РИАМО - 18 фев. Положительное заключение экспертизы получил проект возведения школы на месте недостроенного компанией СУ-155 образовательного корпуса в Долгопрудном, сообщает пресс-служба фонда развития территорий.

«Строительство школы в Долгопрудном началось в 2017 году, однако вскоре после этого компания СУ-155 объект забросила. К сожалению, он не был законсервирован. Более того, старый проект школы не соответствует современным нормам и требованиям. Поэтому недострой будут полностью сносить, а на его месте возведут новую школу», - пояснил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Он отметил, что на сегодняшний день фонд развития территорий подготавливает необходимую конкурсную документацию для выбора подрядчика на проведение строительно-монтажных работ на объекте.

По его словам, здание школы будет трехэтажным. Оно рассчитано на 550 ребят.

«Это будет современное и комфортное здание, максимально приспособленное для всестороннего развития и обучения детей, а также полностью отвечающее современным требованиям», - добавил Тимофеев.

Гендиректор фонда сообщил, что для младших классов и групп продленного дня в школе создадут игровые зоны и площадки для подвижных игр.

Еще в образовательном учреждении сделают спортивное ядро с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной для прыжков в длину и полосой препятствий.

Для проведения массовых и торжественных мероприятий в здании оборудуют актовый зал на 200 человек.

Ежегодно в Подмосковье строят в среднем 25 школ>>