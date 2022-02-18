РИАМО - 18 фев. Почтовые отделения в столице и Московской области изменят график работы в связи с празднованием Дня защитника Отечества, но некоторые из них продолжат работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба «Почты России».

22 февраля почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099). В этот день они продолжат работать в штатном режиме. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.

А на следующий день отделения почты будут работать по обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений можно на сайте https://www.pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Робот‑курьер, доставляющий посылки: как работает новый сервис Почты России>>