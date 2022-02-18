РИАМО - 18 фев. В пятницу умер народный артист РФ Борис Невзоров, ему было 72 года. Пользователи соцсетей назвали его гениальным актером.

Актер умер от Covid-19.

«Один из последнего поколения великих русских актеров! Все его роли показывают и учат, каким должен быть человек», - написал пользователь Аллигатор в Twitter.

Сергей Марченко в Twitter отметил, что в пятницу случились две потери: скончались заслуженный артист РСФСР, народный артист России Геннадий Юхтин и народный артист РФ Борис Невзоров.

«Актерище мощный. Без сплетен и пиара. Без интриг жизнь прошла... Царствия небесного», - добавила Ирина Романова в Twitter.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года, он закончил Школу-студию МХАТ.

Служил в нескольких театрах: Московский новый драматический театр, Театр им. Моссовета, Московский драматический театр им. К.С. Станиславского. С 2005 года и до конца жизни он выступал на сцене Малого театра столицы. Еще Невзоров был преподавателем в ГИТИСе.

Он сыграл в ряде фильмов и сериалов: «Каменская», «Дурак», «Русь изначальная», «Марш Турецкого», «Говорит Москва», «Новый русский романс», «Жаркий лед», «Последний министр» и других.

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