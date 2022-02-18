18 февраля в возрасте 72 лет умер народный артист, актер театра и кино, а также кинорежиссер и педагог Борис Невзоров. По данным СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

Борис Георгиевич родился в 1950 году, 18 января, в Краснодарском крае. Детство и юность он провел в Астрахани, где впервые познакомился с миром театра.

Во второй половине 1960-х будущий артист поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, однако обучение в нем так и не закончил. В 1975 году Борис Георгиевич окончил Школу-студию МХАТ. После обучения играл в различных театрах. Дольше всего актер работал в Московском Новом драматическом театре и Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

С 2005 года Борис Невзоров работал в Малом театре Москвы. Также народный артист преподавал в ГИТИСе.

За время своей карьеры Невзоров успел сняться более чем в 100 кинофильмах и сериалах. В частности, поклонники артиста могут вспомнить его роли в таких сериалах, как «Каменская», «София», «Последний министр», «Ищейка». Также актер снялся в фильме Юрия Быкова «Дурак», который входит в топ-250 «Кинопоиска». Более ранние кинофильмы, в которых принимал участие Невзоров, — «Найти и обезвредить», «Говорит Москва», «Майор».

В 1997 году Невзоров получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2011 году — народного. Также в 2021 году Борису Георгиевичу вручили орден Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю деятельность.

От первого брака у актера остался сын Борис, от второго — дочь Полина. В третьем браке у актера детей не было. До конца жизни Борис Невзоров жил вместе с Еленой Хрипуновой, которая в декабре 2020 года родила актеру дочь Анастасию.