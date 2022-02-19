РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 фев. В субботу в Щелковском драматическом театре пройдет спектакль для детей дошкольного и младшего школьного возраста по пьесе Галины Латышевой «Маша+Миша», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Спектакль имеет много общего с полюбившимся детским мультфильмом «Маша и Медведь», который был снят на основе русской народной сказки. Во время спектакля ребятам представится возможность побывать вместе с Машей в гостях у Медведя, погулять по сказочному лесу и поучаствовать вместе с героями в необычных приключениях.

Начало спектакля в 16:00. Заказать билеты и узнать подробности можно на сайте ТКЦ «Щелковский театр»: https://tkcentre.ru.