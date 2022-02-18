РИАМО - 18 фев. Народный артист РФ Борис Невзоров, который скончался в пятницу, был ярким и харизматичным человеком, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Невзорову было 72 года. Он умер из-за коронавирусной инфекции.

«Не стало народного артиста России Бориса Невзорова… На его счету более ста ролей в кино и сериалах - «Майор», «Дурак», «Русь изначальная», «Марш Турецкого», «Каменская»… Яркий, запоминающийся, харизматичный. Светлая память!» - написал Шапошников в Twitter.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года, окончил Школу-студию МХАТ.

Он выступал на сценах Московского нового драматического театра, Театра им. Моссовета, Московского драматического театра им. К.С. Станиславского работал на ЦКДЮФ им. Горького. С 2005 года и до конца жизни Невзоров играл в Малом театре, а также он преподавал в ГИТИСе.

Невзоров сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, среди которых «Говорит Москва», «Новый русский романс», «Жаркий лед», «Последний министр» и другие.

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