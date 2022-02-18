РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. В подмосковной Балашихе пропал 57-летний Леонид Шубин, его разыскивают с 7 февраля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины составляет 163 см, он нормального телосложения, имеет волосы русые с проседью и серые глаза. Во что был одет - неизвестно.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».