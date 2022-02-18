РИАМО - 18 фев. Работы по капремонту завершили в Доме культуры «Правдинский» в городском округе Пушкинский, его уже открыли для посещения, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В ДК уже работают студии хореографии, вокала, декоративно-прикладного творчества, военно-патриотического воспитания, волонтерского движения, театральная студия, школа игры на гитаре. Также сейчас идет набор в студию изобразительного искусства.

19 февраля в отремонтированном ДК пройдет первое крупное мероприятие – театральный фестиваль «Актерский ринг». Его проведут в формате КВН. Зрителей ждут выступления 4 любительских театральных коллективов, которое разделят на 3 возрастные категории – 6-8, 9-12 и 13-17 лет.

Дом культуры «Правдинский» построили в 1959 году. Он успешно работал до 2015 года, а потом его закрыли из-за аварийного состояния здания. Это единственный Дом культуры в поселении Правдинский с численностью жителей свыше 12 тыс. человек, и запрос на клубную деятельность у населения очень высокий.

Благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на строительно-монтажные работы, оборудование и благоустройство из федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено 208,1 млн рублей. Капремонт начался в 2020 году, а сейчас он уже завершился.

В здании восстановлены интерьеры, сделаны многофункциональный зрительный зал, который оснастили современным световым и звуковым оборудованием, классы для занятий и хореографический зал.

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