РИАМО - 18 фев. Управляющая компания ООО «ЖКХ городского округа Ступино» после получения официального уведомления о проверке обязалась регулярно чистить от снега крышу старой двухэтажки в Ступине, чтобы не было протечек. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Речь идет о двухэтажном многоквартирном доме по адресу: улица Куйбышева, 39.

Крышу дома управляющая компания должна чистить регулярно, чтобы снежный покров не был выше 30 см. Однако жители пожаловались, что УК не только не чистит крышу, но и ничего не делает, чтобы остановить протечки в квартиры.

Выехав на проверку, инспекторы обнаружили полным ходом идущие работы по очистке с привлечением автовышки.

Заявители подтвердили, что уборка началась сразу после их обращения в Госжилинспекцию. Управляющая компания отчиталась, что мастера локализовали течь, и чтобы не допустить повторения, будут чистить крышу регулярно.

Кроме того, во втором квартале года организация обязуется выполнить текущий ремонт кровли.

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