РИАМО - 18 фев. С начала 2022 года пассажиры оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах «Мострансавто» более 560 личных вещей. Из необычных потерь - вставная челюсть, рюкзак с колбасой, пуфик и бархатная перчатка, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Чаще всего в автобусах и на объектах инфраструктуры жители и гости региона оставляли карты «Стрелка», соцкарты жителя Подмосковья и столицы, банковские карты и ключи. Зимними сезонными «потеряшками» продолжают оставаться шапки, мешки со сменной школьной обувью и перчатки.

При обнаружении бесхозного предмета пассажирам следует сообщить о этом водителю, сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Если пассажир сам забыл что-то в автобусе, то нужно обратиться в диспетчерскую службу и уточнить, поступала к ним его вещь или нет. Все найденные вещи хранятся на складе в течение полугода (за исключением скоропортящихся продуктов), а затем их утилизируют.

Для получения потерянного нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Пассажиры, которым еще не исполнилось 18 лет, могут получить вещи в сопровождении родителей.

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