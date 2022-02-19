РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Традиционный 12-й лыжный «Красногорский марафон» состоится в субботу, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут на дистанции 50, 25 и 12,5 км, а для детей подготовлены 1,5 и 3 км.

Заявки на все дистанции принимаются строго по 16 февраля. Электронная регистрация проходит на официальном сайте «Красногорского марафона». Там же можно узнать стоимость участия, расписание и другую подробную информацию о мероприятии.

Благодаря поддержке регионального правительства все несовершеннолетние спортсмены смогут принять участие в стартах без оплаты денежного взноса.

«Обращаем ваше внимание: если вы зарегистрировались и по каким-либо причинам не сможете участвовать, то в таком случае следует обязательно отменить свою заявку, чтобы дать возможность зарегистрироваться другим спортсменам», - добавляется в материале.

«Красногорский марафон» входит в серию RussiaLoppet «Кубок марафонов России», все старты проводятся в соответствии с официальным регламентом серии.