РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Жители подмосковного Красногорска в субботу могут побывать на бесплатном концерте резидентов местного сообщества рок-музыкантов «Рокстория», сообщается на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«19 февраля на одной из самых атмосферных площадок Красногорска – в ДК «Салют» - «Рокстория» грянет зарядом отборного рока на большом концерте «Воины рок-н-ролла», - говорится в сообщении.

Свои сеты сыграют группы «Авангардисты», «Американская комедия», Lunar Miura, «nFUZ», «Dotла» и Олег Рощин. Можно будет также посмотреть документальный фильм о путешествии «Рокстории» в Заполярье.

Сбор гостей в 18:00, вход бесплатный.

ДК «Салют» расположен по адресу: Красногорск, улица Первомайская, дом №8.