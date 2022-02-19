РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Жители подмосковного Красногорска в субботу могут побывать на бесплатном концерте резидентов местного сообщества рок-музыкантов «Рокстория», сообщается на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Свои сеты сыграют группы «Авангардисты», «Американская комедия», Lunar Miura, «nFUZ», «Dotла» и Олег Рощин. Можно будет также посмотреть документальный фильм о путешествии «Рокстории» в Заполярье.
Сбор гостей в 18:00, вход бесплатный.
ДК «Салют» расположен по адресу: Красногорск, улица Первомайская, дом №8.
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