РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В субботу в подмосковном Подольске организуют кибертурнир, посвященный Дню защитника Отечества. Начало запланировано на 10:00, сообщается в группе «RePlay Game Zone l Компьютерный клуб l Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Первый кибертурнир текущего года от Replay Game Zone городского округа Подольск, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в субботу. Приз за первое место - 20 000 рублей, за второе - 5 000 рублей, игроки, занявшие третье место, получат памятные призы от спонсоров турнира. Также будут и другие награды.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Вход на турнир 1 000 рублей с команды. Максимальное количество команд для участия - 16. Трансляция будет проходить на официальном канале.