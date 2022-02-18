РИАМО - 18 фев. В преддверии Дня защитника Отечества «Мострансавто» объявляет конкурс армейских историй, прием работ завершится в 12:00 22 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Прислать свою историю конкурсанты могут письмом с темой «23 февраля» на электронную почту pressamta@mail.ru. В сообщении необходимо указать свои ФИО и контактный телефон.

Жюри рассмотрит все работы и выберет из них 5 лучших. Авторы-победители получат призы, а итоги будут опубликованы в Instagram, «ВКонтакте» и Facebook.

В конкурсе могут принять участие все желающие с соответствующим опытом. Работы на заданную тему объемом не менее 1 тыс. знаков (без учета пробелов) принимаются в печатном виде – текст можно прислать в теле письма или вложением формата doc, .docx.

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