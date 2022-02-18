РИАМО - 18 фев. Арбитражный суд столицы признал законным постановление подмосковного УФАС России о привлечении ПАО «Россети Московский регион» к административной ответственности за нарушения правил технологического присоединения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении стала жалоба гражданина на нарушение ПАО «Россети Московский регион» правил техприсоединения, компания не выполнила мероприятия по осуществлению техприсоединения энергопринимающих устройств в срок.

Рассмотрев заявление, управление установило, что ПАО повторно нарушило указанные правила. Подмосковное УФАС России вынесло постановление о привлечении компании к штрафу в 600 тыс. рублей.

Не согласившись с указанным решением, ПАО «Россети Московский регион» обратилось в суд. Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления регионального УФАС России.

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