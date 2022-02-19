РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. В субботу в подмосковном Королеве пройдет очистка от снега и наледи парковочных карманов во дворах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей просят в этот день убрать машины с нескольких дворовых территорий.

Уборка планируется во дворах на улице Циолковского, 6, 4, 5А и 5Б, на проспекте Королева, 1, 1Б, 1В, проспекте Космонавтов, 6, 8, 8Б, 35А (торец дома), 39А, 22/10, ул. Пионерской, 30, корп. 11, 12, 7, д. 37, 37А, 39, 44, 44А, 46, 17, корп. 1, 2, ул. Терешковой, 12, ул. Воровского, 1, 3, 5, ул. Ленина, 1, 5, 7, ул. Горького, 33А, ул. Академика Легостаева, 4, на Октябрьском бульваре, 5Б, 41, в Бурковском проезде 36, корп. 1-5, ул. Полевой, 11, корп. 1-6, ул. Комитетской, 7, ул. 50-летия ВЛКСМ, 2А, 5/16.

Работы также проведут на ул. Суворова, 17Б, Мичурина 6, 8, 12, 14, 16, Коммунальной, 38, 30, 32, 34/7, Дзержинского, 8А, 8Б, 10, 12/2, Аржакова, 3, 5, 5А, Пушкинской, 3, 8, 13, 17, 19, 21, 23, Лесной, 25, Большой Комитетской, 4/24, 6/25, 14, 10, 12, Малой Комитетской, 1, 5, 7, Маяковского, 7/9, 9/18, Гагарина, 12/14.