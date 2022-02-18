РИАМО - 18 фев. В Антарктиде повышается температура, континент становится зеленее, из-за таяния морских льдов на планете может увеличиться число климатических катастроф, сообщает «МИР 24».

По словам ведущего научного сотрудника географического факультета МГУ Валерия Федорова, сейчас главным фактором изменения глобального климата является уменьшение наклона оси вращения Земли.

Недавние исследования ученых показали, что повышение температуры на Земле ведет к увеличению уровня Мирового океана. Из-за этого на планете станет больше тайфунов, ураганов и других климатических катастроф.

«При повышении температуры поверхности океана растворимость в нем СО2 уменьшается, поэтому его содержание в атмосфере увеличивается», — сказал Федоров.

Подмосковные ученые разработали уникальный эксперимент по поиску ресурсов на Луне>>