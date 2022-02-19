РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Клуб авторской песни «Высота» в субботу приглашает жителей подмосковного Красногорска на концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщается на странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

Концерт «Честь имеем» состоится в 16:00 в ДК «Опалиха» по адресу: улица Есенинская, дом №15. Для зрителей старше 6 лет. Вход бесплатный.

Клуб авторской песни «Высота» был создан в феврале 2018 года на базе семейного центра культуры и досуга МАУК «Парки Красногорска». Руководит творческим коллективом член Союза писателей России, лауреат Грушинского фестиваля Андрей Широглазов.