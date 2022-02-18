РИАМО - 18 фев. Социальные учреждения и предприятия деревни Тимохово Богородского округа будут обеспечены питьевой водой, ее получат около 3 тыс. жителей, проживающие в зоне питания водозаборного узла, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«15 апреля мы определим технические решения для того, чтобы воду, которую мы подвели к населенному пункту, довести ближе уже к самим жилым домам жителей. Этот объект мы строим благодаря президентской программе», - сказал первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черепанов.

Он добавил, что сроки строительства уже определены, так как уже имеется контракт на строительство.

«Соответственно, у него есть твердый срок исполнения - ноябрь, и мы понимаем, что уже в ноябре на территории Тимохово будет водоснабжение», — сказал Черепанов.

Строительство водовода осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», важность которой для жителей Подмосковья отметил в своем ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На протяжении долгого времени в деревне Тимохово остро стоит вопрос подачи питьевой воды. Жители Богородского городского округа много жаловались по вопросу водоснабжения. Причины, по которым не было качественного водоснабжения, - это изношенность коммуникаций, использование устаревших технологий, отсутствие капитального ремонта и значительная перегрузка сетей. На сегодняшний день в связи с уменьшением мощности ВЗУ «Тимохово» подача холодного водоснабжения в деревню Тимохово не осуществляется. Людям продолжают развозить питьевую воду.

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