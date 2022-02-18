РИАМО - 18 фев. В Подмосковье на 11,6% сократилось число наркопреступлений в прошлом году, это стало известно благодаря мониторингу, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В 2021 году ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Московской области улучшилась, но существенно не изменилась. Это говорит о том, что проблема до сих пор существует. Работа по искоренению наркомании в Подмосковье будет продолжена», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что в 2022 году планируется проведение нескольких оперативно-профилактических мероприятий и акций для снижение числа наркозависимых.

В частности, за прошлый год выявлено 7,7 тыс. наркопреступлений. Наибольшее количество из них зарегистрировано в городских округах Люберцы (600), Балашиха (482), Одинцовский (457).

Также известно, что в 2021 году произошло 1354 смертельных случая отправления наркотическими средствами, в том числе 15 среди несовершеннолетних.