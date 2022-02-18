РИАМО - 18 фев. В Подмосковье на 11,6% сократилось число наркопреступлений в прошлом году, это стало известно благодаря мониторингу, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Он добавил, что в 2022 году планируется проведение нескольких оперативно-профилактических мероприятий и акций для снижение числа наркозависимых.
В частности, за прошлый год выявлено 7,7 тыс. наркопреступлений. Наибольшее количество из них зарегистрировано в городских округах Люберцы (600), Балашиха (482), Одинцовский (457).
Также известно, что в 2021 году произошло 1354 смертельных случая отправления наркотическими средствами, в том числе 15 среди несовершеннолетних.
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