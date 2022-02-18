РИАМО - 18 фев. Народный артист РФ Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни, сообщает ТАСС.

«Сегодня умер, ковид», - сказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. В 1968 году он поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, но учился там всего два курса. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ.

В 1975-1982 годах выступал на сцене Московского нового драматического театра. В 1984-1986 годах он работал в Театре им. Моссовета, затем снова выступал в Московском новом драматическом театре. С 1989 по 1991 годы Невзоров работал на ЦКДЮФ им. Горького, а затем в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского.

С 2005 года актер выступал на сцене Малого театра. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе.

Он сыграл роли в различных фильмах и сериалах, среди которых «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Каменская», «Марш Турецкого» и другие.

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