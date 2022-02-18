РИАМО - 18 фев. Приставы Московской области подвели итоги работы за 2021 год. В прошлом году сотрудники Главного управления ФССП России по Подмосковью взыскали свыше 49 млрд рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

По сравнению с показателем 2020 года рост взысканных средств составил 11 млрд рублей. В консолидированный бюджет РФ поступило 19 млрд рублей, из них свыше 3,6 млрд рублей – в бюджет Московской области. В среднем за прошедший год каждый пристав региона взыскал примерно 56 млн рублей.

По ряду категорий исполнительных документов была зафиксирована положительная динамика. Так, в защиту трудовых прав граждан было взыскано почти 214 млн рублей, а на содержание несовершеннолетних – более 1 млрд 612 млн рублей. При этом количество должников, которые не приступили к выплате алиментов, сократилось на 1,5 тыс.

Суды и должностные лица Главного управления ФССП России по Подмосковью наложили штрафы на сумму 3,8 млн рублей.

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