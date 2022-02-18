РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предупреждает о предстоящем ухудшении погодных условий и рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах и избегать резких маневров, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Синоптики предупредили, что в ближайшие сутки Московский регион накроет циклон «Иления», который принесет штормовой ветер, падение давления и осадки. Мокрый снегопад и смешанный дождь заметно ухудшат дорожную обстановку в регионе. В связи с этим ГИБДД рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными.

Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям и просит учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на территории городских округов Балашиха и Реутов, всегда придут на помощь сотрудники ОГИБДД. В таких случаях звоните в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02. Вам обязательно помогут. Будьте внимательны!» – отмечается в сообщении.